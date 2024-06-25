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لبنان

جنبلاط ناقش مع الأمير الحسن بن طلال الأوضاع في المنطقة

Lebanon 24
25-06-2024 | 03:27
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التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير الحسن بن طلال، في حضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث كان نقاش حول مختلف الأوضاع والاتجاهات التي تعصف بالمنطقة العربية والعالم.
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