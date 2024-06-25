شادي السيد طالب بحل دائم لأزمة رواتب عمال بلدية الميناء: يعجزون عن إطعام اولادهم

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طالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي التدخل الفوري والطارئ لدى وزير المال ولدى مختلف الجهات المعنية للحد من تعاظم المشكلة التي يعانيها عمال بلدية الميناء، الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر كما لم يتمكنوا من الحصول على المساعدات المرضية وغير ذلك من التقديمات.وقال :" نحن لا ندعو الى ذلك عرضا بل ندرك ان اخوتنا في البلدية يعيشون توقيتا حرجا يعجزون فيه عن اطعام عيالهم ويعجزون عن تلقي الاستشفاء او الطبابة كما انهم يقدمون في الوقت عينه الخدمات اللازمة للبلدية".ولفت الى ان "مدينة الميناء تعاني منذ فترة طويلة هذه الازمات المتكررة، وانه ينبغي على القيمين على المدينة وبلدياتها ومختلف المسؤولين في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المال ومصرف لبنان، وصولا الى اعلى السلطة معنية ان يلتفتوا الى هذه المشاكل وايجاد حل دائم وانسيابي لمشكلة الرواتب والاجور في البلدية ، ومع اننا نحترم مختلف المسؤولين وتربطنا بهم علاقه جيدة وممتازة وسبق ان تعاونا في حلول لمشاكل عدة، الا اننا هذه المرة نعتقد بان هناك تقصيرا لابد من معالجته اصولا وننوه بان بياننا اليوم إشارة اولى ونرجو ان لا نضطر الى الانتقال الى الاداء الميداني والى ما هو مزعج لكل احبتنا".