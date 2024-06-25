نقابة المحررين: نرفض حملة التخوين التي تعرض لها الزميل يوسف دياب

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اكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، "رفضها حملة التخوين والتهديد التي تعرض لها الصحافي، عضو مجلس النقابة السابق الزميل يوسف دياب على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية حديث أدلى به إلى إحدى الفضائيات العربية، وجرى اجتزاؤه لتبرير الاستهداف غير المبرر ضده".

ودعت إلى "إحترام حرية الرأي والى أن يكون اي نقاش حول اي موقف يدلي به صحافي قولا او كتابة نقاشا ديموقراطيا موضوعيا، بعيدا من اي تخوين وتهديد".





واذ اعلنت النقابة "تضامنها الكامل مع الزميل دياب، "اثنت على "قراره بوضع الأمر في عهدة القضاء".