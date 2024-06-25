Advertisement

لبنان

نقابة المحررين: نرفض حملة التخوين التي تعرض لها الزميل يوسف دياب

Lebanon 24
25-06-2024 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1215690-638549115720438340.jpg
Doc-P-1215690-638549115720438340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، "رفضها حملة التخوين والتهديد التي تعرض لها الصحافي، عضو مجلس النقابة السابق الزميل  يوسف دياب على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية حديث أدلى به إلى إحدى الفضائيات العربية، وجرى اجتزاؤه لتبرير الاستهداف غير المبرر ضده".
Advertisement

 
ودعت إلى "إحترام حرية الرأي والى أن يكون اي نقاش حول اي موقف يدلي به صحافي قولا او كتابة نقاشا ديموقراطيا موضوعيا، بعيدا من اي تخوين وتهديد".


واذ اعلنت النقابة "تضامنها الكامل مع الزميل دياب، "اثنت على "قراره بوضع الأمر في عهدة القضاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2024-06-25
06:29 | 2024-06-25
06:08 | 2024-06-25
06:04 | 2024-06-25
06:00 | 2024-06-25
05:59 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24