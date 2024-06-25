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لبنان

هدوء حذر في الجنوب

Lebanon 24
25-06-2024 | 04:39
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يسود الهدوء الحذر الجبهة الجنوبية على الحدود مع فلسطين المحتلة، ولم يسجل حتى الآن اي اعتداء من قبل العدو الإسرائيلي وسط تحليق للطائرات المسيّرة في اجواء بعض المناطق الجنوبية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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إلى ذلك سُمع دوي انفجارات في مناطق جنوبية عدة تبين انها ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت لأكثر من مرة.


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