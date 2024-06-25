عاجل من الجنوب.. مسيّرة إسرائيلية مفخخة استهدفت بلدة الطيبة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طائرة مسيّرة إسرائيلية مفخخة، أُطلقت من الداخل الإسرائيلي، استهدفت ساحة بلدة الطيبة.

وبحسب المعلومات، لم يُفد عن وقوع إصابات.