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لبنان

بارولين اجتمع برؤساء الطوائف والكتل النيابية في بكركي: على لبنان أن يكون نموذجاً للعيش الواحد

Lebanon 24
25-06-2024 | 06:29
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رحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالمشاركين في اللقاء الذي دعا اليه بين أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ورؤساء الطوائف والكتل النيابية.
 
وأشار إلى انه "إجتماع العائلة اللبنانية للحوار وليسمع كل واحد الآخر،  خصوصا في ظل المرحلة الصعبة التي نعيشها"،  متمنيا أن تكون "زيارة أمين سر الفاتيكان مناسبة لحلول السلام وإنهاء الحرب".

وأكد أن "الفاتيكان يمنحنا الأمل الذي نحتاجه ونحن أبناء الامل والرجاء".
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كما ألقى بارولين كلمة تمنى فيها "الوصول إلى حلول للبنان ولشعبه الذي يعاني، والمنطقة تشهد أكثر من صراع ويجب على لبنان أن يكون نموذجاً للعيش الواحد".
وقال: "البابا يتابع بإهتمام التوتر الحاصل في لبنان وينظر بكثير من العناية لوطن الرسالة".
 
وكان بارولين قد وصل إلى بكركي يرافقه السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، بينما تقاطرت الوفود المشاركة إلى الصرح البطريركي من بينها مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، كاثوليكوس الأرمن الارثوذوكس آرام الاول كيشيشيان،  بطريرك الارمن الكاثوليك رافاييل بيدروس الحادي والعشرون، رئيس المجلس العلوي  الشيخ علي قدور، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس" تيار المرده" سليمان فرنجيه، النائب بيار بو عاصي ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع.
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