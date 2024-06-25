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لبنان

هلع في مرجعيون.. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
25-06-2024 | 05:22
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خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق منطقة مرجعيون على دفعتين  محلقا على علو منخفض. 

وسبب هذا الأمر حالة من الهلع لدى المواطنين.
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