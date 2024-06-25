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لبنان

العدوّ الإسرائيلي استهدف "بيك آب" في الوزاني.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
25-06-2024 | 05:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الاسرائيلي أطلق النار باتجاه "بيك اب" في منطقة الوزاني.
 
ولم يتعرض السائق الذي كان يقود الـ"بيك أب" للإصابة. 
 
يُذكر أن السائق من الجنسية السورية. 
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