العدوّ الإسرائيلي استهدف "بيك آب" في الوزاني.. هل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الاسرائيلي أطلق النار باتجاه "بيك اب" في منطقة الوزاني.

ولم يتعرض السائق الذي كان يقود الـ"بيك أب" للإصابة.

يُذكر أن السائق من الجنسية السورية.