Advertisement

لبنان

جمعية "إعلاميون ضد العنف" دانت تهديد يوسف دياب

Lebanon 24
25-06-2024 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1215720-638549160805990994.jpg
Doc-P-1215720-638549160805990994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 دانت جمعية "إعلاميون ضد العنف" "حملة التخوين والافتراءات والتهديد التي يتعرض لها الصحافي المتخصص يوسف دياب والمعروف بمهنيته واحترافه".
 
وحمّلت في بيان "محور الممانعة مسؤولية اي مكروه يصيب دياب"، داعية السلطات القضائية إلى "ملاحقة زمرة التخوين والتهديد وتحليل دماء كل من ينطق بالحق ويرفع لواء الحقيقة".
Advertisement

وعبّرت عن "خالص تضامنها مع الزميل دياب"، واضعة "نفسها بتصرفه وتصرُّف كل الأحرار في لبنان الذين يناضلون في سبيل حرية رأي تصونها دولة قانون وقضاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2024-06-25
08:52 | 2024-06-25
08:43 | 2024-06-25
08:38 | 2024-06-25
08:34 | 2024-06-25
08:23 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24