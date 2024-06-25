عبد الله قدم اقتراحي قانونين لتمديد سن تسريح الضباط ورفع سن التقاعد للموظفين

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قدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله اليوم اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي،يرمي الى تعديل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم102 الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمادة 88 من القانون رقم 17 تاريخ 6 أيلول 1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي). ويقضي بتمديد سن تسريح الضباط..والاقتراحيرمي الى تعديل الفقرة 1 من المادة68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين).. ويقضي برفع سن التقاعد للموظفين.