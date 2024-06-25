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لبنان

أحمد الحريري بحث وسفير قطر في جهود "اللجنة الخماسية"

Lebanon 24
25-06-2024 | 05:47
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 استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، وجهود "اللجنة الخماسية" لحل الأزمة الرئاسية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وجنوب لبنان.
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