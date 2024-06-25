أحمد الحريري بحث وسفير قطر في جهود "اللجنة الخماسية"

استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، وجهود "اللجنة الخماسية" لحل الأزمة الرئاسية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وجنوب لبنان.

Advertisement