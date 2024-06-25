سلسلة لقاءات ديبلوماسية وأمنية لميقاتي في السرايا

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية في السرايا اليوم.

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وفي هذا الاطار إستقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وعرض معها اخر التطورات السياسية، اضافة إلى مستجدات الوضع في الجنوب.كما استقبل رئيس الحكومة سفير اوستراليا في لبنان اندرو بارنز، وعرض معه العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.وشارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.وإستقبل رئيس الحكومة قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الامني في البلاد ونتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية.وشارك في اللقاء رئيس الأركان اللواء حسان عودة والامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، وقدموا لرئيس الحكومة التهانئ بعيد الاضحى المبارك.وإستقبل رئيس الحكومة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وجرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد.كما اطلع البيسري رئيس الحكومة على نتائج زيارته الى سوريا امس واللقاءات التي عقدها لبحث موضوع عودة النازحين السوريين.ثم استقبل رئيس الحكومة النائب البطريركي على نيابتي الجبة وبشري- زغرتا المارونيتينالمطران جوزيف نفاع على رأس وفد من اللجنة المسؤولة عن تطويب البطريرك أسطفان الدويهي، ضم: المونسنيور اسطفان فرنجية، الاب يوسف طنوس، الاب بولس قزي والنقيب جوزيف رعيدي.بعد اللقاء قال المطران نفاع :" تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي ونقلنا اليه دعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومن رعية اهدن زغرتا ومن اللجنة المسؤولة عن تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، للمشاركة في حفل التطويب في الثاني من آب المقبل في بكركي، وكانت فرحتنا كبيرة بتأكيد الرئيس ميقاتي مشاركته في المناسبة. وقد اعرب عن امله في أن يحمل التطويب بركة للبنان واللبنانيين، كما ان هذا الاحتفال سيكون مناسبة لمشاركة المغتربين. نتمنى ان تعطي بركة قدسينا السلام للبنان وان تحمل لنا اياما افضل من التي مررنا بها".