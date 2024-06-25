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لبنان

تحت جسر الفيات.. شجرة سقطت على سيارة وحركة المرور كثيفة

Lebanon 24
25-06-2024 | 05:47
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أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط شجرة على شاحنة تحت جسر الفيات باتجاه العدلية.

ولفتت غرفة التحكم إلى أن الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة.
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القبات

شجرة

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