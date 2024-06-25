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لبنان

قائد عسكري إسرائيلي: نرفع الجهوزية لأي هجوم على لبنان

Lebanon 24
25-06-2024 | 06:33
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أجرى قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار تقييما للوضع مع قائد القيادة الشمالية أوري غوردين، مؤكدا زيادة الاستعداد لأي هجوم على لبنان.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن بار وقادة كبار في سلاح الجو أجروا نقاشا مشتركا مع قادة الألوية الإقليمية في القيادة الشمالية العسكرية.
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وأضاف: "كما عقد القادة جلسة لتقييم الوضع مع قائد القيادة الشمالية حيث تابع القادة مواصلة حماية البلدات الشمالية إلى جانب عملية رفع الجاهزية لهجوم في لبنان والتعاون بين القيادة الشمالية وسلاح الجو".
 
وتأتي هذه الجلسة في وقت حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من شن إسرائيل لهجوم كبير ضد "حزب الله"، مشددا على "أهمية تجنب المزيد من التصعيد للصراع والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات اللبنانية والإسرائيلية بالعودة إلى منازلها". (روسيا اليوم) 

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