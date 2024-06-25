ياسين: الجهود لحل أزمة النفايات في منطقة عكار حققت تقدماً

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تابع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين موضوع الحريق في مكب سرار عكار وشدّد على" العمل بسرعة لإطفاء الحريق والسيطرة عليه وإحتواء أضراره البيئية والصحية إضافة إلى التحقيق في أسباب هذا الحريق الذي تسبب بحالات إختناق لدى بعض المواطنين في محيط المكب".وأوضح وزير البيئة أن "الجهود لحل أزمة النفايات في منطقة عكار حققت تقدماً، وأنه بالتعاون مع البنك الدولي تم إيجاد تمويل من مرفق البيئة العالمي لتمويل تأهيل وتشغيل معمل الفرز ولإنشاء خلية طمر صحي في سرار بكامل المواصفات مما يضع المدماك الأساسي لحل أزمة النفايات في محافظة عكار".