بري تابع مع بو حبيب المستجدات السياسية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.واستقبل رئيس المجلس سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، حيث تم البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .ومن زوار بري، سفير اوستراليا في لبنان أندرو بارنز، وبحثا في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.