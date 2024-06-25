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لبنان

على هذه الطرقات.. حركة المرور كثيفة

Lebanon 24
25-06-2024 | 07:14
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تشهدُ العديد من الطّرقات حركة مرورٍ كثيفة وتحديداً تلك المؤدّية إلى بيروت.

ووفقاً لغرفة "التحكم المروري" فإن حركة مرور كثيفة تشهدها الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية، في حين أن هناك أيضا حركة مرور كثيفة من ساحة ساسين باتجاه اوتيل ديو الاشرفية، ومن كورنيش بيار الجميل باتجاه الكرنتينا.
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كذلك، يشهد اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه جونية حركة مرور كثيفة بحسب غرفة التحكم المروري، بالاضافة إلى مستديرة رزق الله باتجاه تقاطع الشيفروليه، التي تشهد أيضا حركة مرور كثيفة.


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