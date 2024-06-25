عبد المسيح للشيخ الخطيب: لا تحرمونا من ثقافة الإمام موسى الصدر

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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس":" أناشد سماحة الشيخ علي الخطيب الذي أحترمه و أقدره، وقد زرته سابقا لإيصال رسالة أن الإختلاف في السياسة و المواقف لم يكن ولن يكون من منطلق طائفي إذ إنني من مدرسة معتدلة و منفتحة، أي إيماني الأورثوذكسي و ثقافتي الكورانية و تربيتي الوطنية يعطونني الهوية اللبنانية و المواطنة الصحيحة التي لا تميز و لا تقاطع أي لبناني آخر مهما اختلفت معه في التوجه السياسي، كيف إذا كان صرح بكركي و رأس الكنيسة التي أعطت لبنان الكثير".وأضاف: "أرجو من سماحتك ألا تقاطع لقاء بكركي و قل ما عليك أن تقول فوق، لكن لا تحرمونا من ثقافة الإمام موسى الصدر و مشهدية اجتماع رؤساء الطوائف تحت راية لبنان أولا".