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لبنان

عبد المسيح للشيخ الخطيب: لا تحرمونا من ثقافة الإمام موسى الصدر

Lebanon 24
25-06-2024 | 07:40
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس":" أناشد سماحة الشيخ علي الخطيب الذي أحترمه و أقدره، وقد زرته سابقا لإيصال رسالة أن الإختلاف في السياسة و المواقف لم  يكن ولن يكون من منطلق طائفي إذ إنني من مدرسة معتدلة و منفتحة، أي إيماني الأورثوذكسي و ثقافتي الكورانية و تربيتي الوطنية يعطونني الهوية اللبنانية و المواطنة الصحيحة التي لا تميز و لا تقاطع أي لبناني آخر مهما اختلفت معه في التوجه السياسي، كيف إذا كان صرح بكركي و رأس الكنيسة التي أعطت لبنان الكثير".
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وأضاف: "أرجو من سماحتك ألا تقاطع لقاء بكركي و قل ما عليك أن تقول فوق، لكن لا تحرمونا من ثقافة الإمام موسى الصدر و مشهدية اجتماع رؤساء الطوائف تحت راية لبنان أولا".
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