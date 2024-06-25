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لبنان

السفير الروسي بحث مع القاضي الحجار في تطوير العلاقات القضائية بين البلدين

Lebanon 24
25-06-2024 | 07:42
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زار السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

 وتم البحث في تطوير العلاقات بين النيابات العامة والقضاء اللبناني والروسي.
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