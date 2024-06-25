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لبنان

المرتضى: لبنان لا يسعى للتصعيد لكنه جاهز لكل الاحتمالات

Lebanon 24
25-06-2024 | 08:04
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 استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، السفير الإيطالي في لبنان افابريسيو مارسيللي وتداول واياه الاوضاع والتطوّرات الحاصلة على  الصعد كافة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وايطاليا والتعاون القائم بين الوزارة والسفارة في عدد من المشاريع الثقافية.
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 وقد ابدى الوزير المرتضى شكره "لصداقة ايطاليا للبنان وللشعب اللبناني"، واثنى على" الجهود التي بذلتها السفيرة السابقة نيكوليتا بومبارديري"، معولا على" استمرار هذا التعاون وتفعيله" .
كما تطرّق اللقاء الى الوضع القائم في المنطقة حيث اعرب السفير  مارسيللي عن امله "الاّ تشهد الايام المقبلة اي تصعيد على الساحة اللبنانية".

بدوره اكّد الوزير المرتضى ان لبنان  لا يسعى للتصعيد  لكنه جاهز لكل الاحتمالات ومستعد للجم اي تهوّر اسرائيلي وبأن على المجتمع الدولي ان يبذل جهوداً اكبر لوضع حدّ للنزق الاسرائيلي ولوقف اطلاق النار في غزة.
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