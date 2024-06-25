إتحاد نقابات العمال والمستخدمين رحب بقرارات وزير العمل

رحب الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – "FENASOL" في بيان، بـ"قرارات وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم، خصوصا بالقرار الذي تم فيه تجميد 280 مكتباً يعملون في قطاع إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية وبالقرار الثاني المتعلق في معاملات أعمال التنظيفات والحمالين".

إتحاد نقابات العمال والمستخدمين رحب بتجميد 280 مكتباً في قطاع إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية وبقرار معاملات أعمال التنظيفات والحمالين

وأشادبهذه "الخطوة الإيجابية التي أقدم عليها الوزير في هذه القرارات التي تصب في مصلحة لبنان أولا وهي خطوة مباركة كما غيرها من الخطوات السابقة بإتجاه الحل الصحيح لموضوع العمالة في الخدمة المنزلية وصولاً إلى الحل النهائي في إلغاء نظام الكفالة".وقال: "إن هذه الخطوات هي في بداية الإصلاحات المطلوبة وخصوصا بتعديل التشريعات، ومنها قانون العمل والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خصوصا الإتفاقية 189 و190 والإتفاقية 87 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وصولاً إلى تطبيق كل معايير العمل اللائق في لبنان".وأكد "أهمية متابعة موضوع إجازات العمل في باقي القطاعات وذلك تنفيذاً وتطبيقاً بقرار 96/1 قرار وزير العمل بحصر العمل في بعض المهن بالعمال اللبنانيين فقط".