خوري استقبل رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي

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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فايزر والوفد المرافق.وتم البحث في ملفات التعاون بين وزارة العدل والاتحاد خصوصا في ما يتعلق بمنتدى العدالة وأوراق العمل الصادرة عنه، إضافة الى التعاون القضائي بين لبنان و Eurojuste، وإمكانية القيام بمشروع تعاون جديد بين وزارة العدل وEuroport وبرامج التعاون القائمة ومساعدة الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات وكذلك موضوع تنظيم الهجرة غير الشرعية.وقد أبدى الوفد الأوروبي جهوزيته لمساعدة لبنان في كل هذه المشاريع.واستقبل الوزير خوري نقيب المحامين في بيروت فادي المصري حيث تم البحث في التنسيق والتعاون القائمين بين الوزارة والنقابة.