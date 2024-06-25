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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع شهيب

Lebanon 24
25-06-2024 | 08:22
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب أكرم شهيّب.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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