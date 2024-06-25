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لبنان

الاسمر عن الحملة على "بيبسي": تعرض موظفيها والمتعاملين معها لأخطار اقتصادية

Lebanon 24
25-06-2024 | 08:38
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رأى رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، أنّ "الحملة التي تتعرض لها شركة "بيبسي" اللبنانية تنعكس سلباً على مبيعاتها في بعض المناطق وعلى توازنها المالي، ممّا يعرض موظفيها والمتعاملين معها لأخطار اقتصادية هم بغنى عنها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن"، معتبرا أن "إطلاق الاتهامات غير المبنية على أي أساس أو وقائع هو عمل غير مسؤول، علماً أن للشركة علاقات ممتازة مع مختلف مكونات الشعب اللبناني ولم يصدر أي تعليق مناف لهذا الواقع من أحد".
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وأعلن أنه "لدى التواصل مع المسؤولين عن الشركة والمعنيين، ومنهم المحامي محمد زياد ابراهيم الجعفيل، أفاد أن الموضوع قيد المعالجة والإدارة متجاوبة الى أقصى حد وسوف يصار الى إجراء المقتضى القانوني في حينه إحقاقاً للحق ودعما للطبقة العمالية".
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