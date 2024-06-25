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لبنان

عراك وتضارب.. إليكم ما حدث في الضنية

Lebanon 24
25-06-2024 | 08:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً بين شخصين، تطوّر إلى عراك وتضارب في بلدة سير قضاء الضنية. 
 
وقام ط. ا. ض. بشهر سلاحه خلال الإشكال، فأوقفه الجيش على الفور. 
 
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وعُلم أن شخصاً أُصيب خلال الإشكال بكسر في أنفه. 
 
 
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