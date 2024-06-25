عراك وتضارب.. إليكم ما حدث في الضنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً بين شخصين، تطوّر إلى عراك وتضارب في بلدة سير قضاء الضنية.

وقام ط. ا. ض. بشهر سلاحه خلال الإشكال، فأوقفه الجيش على الفور.

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وعُلم أن شخصاً أُصيب خلال الإشكال بكسر في أنفه.