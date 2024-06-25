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لبنان
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
25-06-2024
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركيّ.
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