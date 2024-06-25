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لبنان

في جنوب لبنان.. العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على سيارة يقودها موظف لدى "اليونيفيل"

Lebanon 24
25-06-2024 | 09:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض سيارة احد الموظفين المدنيين العاملين لدى اليونيفيل للقنص من قبل العدوّ الإسرائيلي على طريق عام بلدة رامية. 
 
وبحسب المعلومات، لم يُفد عن وقوع إصابات. 
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