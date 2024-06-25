في جنوب لبنان.. العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على سيارة يقودها موظف لدى "اليونيفيل"

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض سيارة احد الموظفين المدنيين العاملين لدى اليونيفيل للقنص من قبل العدوّ الإسرائيلي على طريق عام بلدة رامية.

وبحسب المعلومات، لم يُفد عن وقوع إصابات.