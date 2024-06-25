Advertisement

لبنان

"على بارولين أن يصحح موقف الراعي"... "تجمع العلماء": المطلوب رئيس يؤمن بالمقاومة

Lebanon 24
25-06-2024 | 09:59
A-
A+
Doc-P-1215812-638549318632721641.png
Doc-P-1215812-638549318632721641.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر "تجمع العلماء المسلمين" بياناً تلاه رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله فقال: "نرحب في لبنان بزيارة أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ونتمنى أن تكون زيارته ناجحة لجهة الوصول إلى حلول ترضي الغالبية العظمى من اللبنانيين".
Advertisement

أضاف: "نحب أن نوجه إليه رسالة مفتوحة نعتبر فيها أن ما صدر عن البطريرك بشارة الراعي حول وصف المقاومة اللبنانية بالإرهاب، أمر مرفوض من غالبية اللبنانيين، وعليه وبصفته ممثلا لرأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم أن يصحح هذا الموقف ويحد من تداعياته".

وتابع: "نحن باعتبارنا نمثل المسلمين سنة وشيعة في لبنان، نعتبر أن المقاومة حق مشروع بل واجب وطني، وأن ما تقوم به دفاعا عن غزة أمر يتناسب مع كل الشرائع السماوية، وهي توافق ما فعله السيد المسيح عليه السلام عندما هاجم لصوص الهيكل من اليهود الذين يمثلهم اليوم نتنياهو وحكومته شر تمثيل".

وأردف: "حسنا فعل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بعدم مشاركته بلقاء اليوم، وما دام أن سيادة الكاردينال بارولين سيبحث في الشأن الداخلي وعلى رأسه موضوع رئاسة الجمهورية، وبعد الموقف المرفوض من البطريرك الراعي لجهة وصف المقاومة بالإرهاب، نعلن أننا كمسلمين وبصفتنا نمثل على الأقل نصف اللبنانيين، نؤكد أن المطلوب رئيس يؤمن بالمقاومة وبالثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة ويعلن ذلك علنا ولا نقبل بأنصاف الحلول".

وختم: "نتمنى لنيافة الكاردينال بيترو بارولين النجاح في مهمته والوصول إلى حلول تُخرج لبنان من المأزق الذي يمر به بفعل تعنت بعض اللبنانيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-06-25
13:06 | 2024-06-25
13:00 | 2024-06-25
12:58 | 2024-06-25
12:54 | 2024-06-25
12:49 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24