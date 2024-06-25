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لبنان
مرّة جديدة.. كندا تُوجّه رسالة عاجلة لمواطنيها في لبنان: غادروا
Lebanon 24
25-06-2024
|
10:53
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جددت كندا دعوتها لمواطنيها لمغادرة لبنان.
وقالت إن الوضع الأمني متوتر بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به.
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