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لبنان

مرّة جديدة.. كندا تُوجّه رسالة عاجلة لمواطنيها في لبنان: غادروا

Lebanon 24
25-06-2024 | 10:53
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جددت كندا دعوتها لمواطنيها لمغادرة لبنان. 
 
وقالت إن الوضع الأمني متوتر بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به. 
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