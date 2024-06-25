"من المدن المحببة الى قلبه "... إمام استقبل سفير ماليزيا وثمن حركته الداعمة لطرابلس

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استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام في دار الفتوى في طرابس، سفير ماليزيا في لبنان آزري مآت يعقوب والملحق التجاري القنصل العام في السفارة جوهان عارف محمد جعفر.وأشار يعقوب في تصريح على الاثر، الى أنه يزور طربلس لأنها "من المدن المحببة الى قلبه وأنها ليست المرة الأولى حيث زارها عدة مرات منذ عام 2021"، لافتا الى أن "هذه الزيارة سبقها عدة اجتماعات مع شخصيات وفاعليات سعيا لعقد اتفاقات تجارية لتحريك العجلة الاقتصادية بين البلدين، رغم التخوف السائد من الأزمة التي تحيط بالمنطقة، ولكن هناك سعي دائم لابراز الصورة الحقيقية للبنان".وأكد أن لبنان "بلد منتج ويمكن تحقيق التبادل التجاري مع ماليزيا مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد"، مشيرا الى أنه خلال ترؤسه للبعثة الدبلوماسية "كانت المساعي لدعم القطاعين الاقتصادي والسياحي لما يصب في مصلحة البلدين لان ماليزيا دولة ذات أهمية اقتصادية وتعليمية وسياحية".وأعلن أن "السفارة بصدد القيام بخطوات في مجال التعليم لتشجيع الطلاب على الدراسة في ماليزيا، لما تتمتع به من مستوى تعليم رفيع"، لافتا الى "انعقاد اجتماعات مع المسؤولين لتنفيذ برامج تعليمية خاصة بالطلاب اللبنانيين، إضافة الى تقديم دورات مهنية تطويرية تدريبية وتقنية والتركيز على الاختصاصات التي تحتاجها البلاد".بدوره، شكر إمام للسفير الماليزي والوفد المرافق "سعيه الدؤوب ونظرته الإيجابية الى طرابلس ولبنان"، مثمنا "دوره ورؤيته وحركته الديبلوماسية بما يدعم طرابلس ولبنان على المستوى الثقافي والتعليمي والاقتصادي والتجاري"، منوها بـ"التفوق العلمي التكنولوجي والتقني في ماليزيا ومستوى الجامعات الماليزية وتشجيع استفادة الطلاب اللبنانيين من هذه الناحية المتقدمة".كما استقبل مفتي طرابلس النائب ايلي خوري، رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري وعضو مجلس ادارة الجمعية سيزار الحج، رئيسة الغرفة الدولية في جنوب السويد IBE محافظة الهالاند ميشلين عطالله، رئيسة الإتحاد العربي لدول آسيا وشمال إفريقيا رئيسة شركة Nisrine Ô النقيبة الدكتورة نسرين الأشقر.