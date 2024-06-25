حدّد تاريخ 1 أيلول.. غانتس يتحدّث عن الحرب مع "الحزب" وهكذا هدّد لبنان

قال عضو مجلس الـحرب الإسرائيليّ السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، إنّه "يجب أنّ نُعيد سكان الشمال والجنوب لكي يعيشوا بأمان، ولو كان الثمن هو التصعيد".

وأضاف غانتس من واشنطن: "سنعمل على إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم اعتبارا من أوّل أيلول".

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وأشار إلى أنّه "يجب الضغط على "حزب الله" لمنع التصعيد أو مواجهة حرب مفتوحة".

وتابع غانتس: "لدينا القدرة أنّ نُوقع لبنان في الظلام وأنّ نُدمّر القدرة العسكرية لـ"حزب الله" في أيّام، ولكن علينا أنّ نستعدّ لدفع ثمن ذلك أيضا".

وأضاف: "لا نقبل بقاء خطر "حزب الله" في الجبهة الشماليّة".

وقال غانتس، إنّ "حماس" فكرة لا يُمكن تدميرها، ويجب أنُ نُعيد المختطفين حتى لو كان الثمن باهظا".