وزير الدفاع الأميركيّ يُعلّق على هجمات "الحزب"... إليكم ما قاله

أشار وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن، إلى أنّ "حرباً أخرى بين "حزب الله" وإسرائيل قد تتحوّل بسهولة إلى حرب إقليمية".

وأضاف أوستن: "قلقون إزاء الهجمات الصاروخية التي يشنّها "حزب الله" على الأراضي الإسرائيلية"، وقال إنّ "استفزازات "حزب الله" تجرّ لبنان لحربٍ ".

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وقال: "عازمون على تغيير الوضع على الأرض في الشمال وإعادة السكان هناك لمنازلهم".

وتابع أوستن أنّ "مواطني إسرائيل يُواجهون تهديدات حقيقية من إيران وشركائها، بما في ذلك "حزب الله" و"حماس"، إضافة إلى الحوثيين في اليمن".

وشدّد على أنّ "الولايات المتحدة ستضمن دائما أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها".

وقال أوساتن إنّ "حماس" هي العائق أمام مقترح وقف إطلاق النار، وموقفها يُطيل أمدّ معاناة الفلسطينيين في غزة". وقال أوساتن إنّ "حماس" هي العائق أمام مقترح وقف إطلاق النار، وموقفها يُطيل أمدّ معاناة الفلسطينيين في غزة".

واعتبر أنّ "إسرائيل في معركة صعبة ضدّ عدوٍّ شرس، ويجب ألا نُخاطر بحرب بلا نهاية".