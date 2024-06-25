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لبنان
من أصحاب السوابق بالسرقة.. أوقف بالجرم المشهود في الصيفي
Lebanon 24
25-06-2024
|
11:27
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان اليوم، انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة ضمن مدينة بيروت، وبعد أن كَثُرَت عمليات سرقة محتويات السيارات، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 17-6-2024، عن إقدام مجهول على كسر زجاج سيارتَين وسرقة ما بداخلها في محلة الصيفي".
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واضاف البيان: "على الفور، توجّهت دورية من المفرزة إلى المحلة المذكورة، وتمكّنت من توقيف الفاعل بالجرم المشهود على متن دراجة آلية دون لوحات يستعملها في تنفيذ عملياته، وذلك بعد أن قام بكسر زجاج سيارة نوع "هوندا CRV" لون رصاصي، وسرقة مقتنيات من داخلها، ويدعى ع. ن. (من مواليد عام ١٩٦٨، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وسرقة من داخل السيارات. كما تبيّن قيامه في الوقت عينه بكسر زجاج سيارة أخرى نوع "داسيا" لون ابيض بالمكان ذاته والسرقة من داخلها.
بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مفتاح مُعَدّ لسرقة السيارات، وأدوات صناعية متنوّعة، وبطارية سيارة.
باستماعه، اعترف بتنفيذه العديد من عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنية للتوسّع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء".
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