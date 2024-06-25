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لبنان

إسرائيل قلقة... "حزب الله" يستخدم استراتيجيّة روسيّة لضرب المستوطنات

Lebanon 24
25-06-2024 | 13:00
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ذكرت موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إنّ "حزب الله" يعمل ضدّ أنظمة الدفاع الإسرائيلية بالطريقة عينها التي يتحرّك بها الروس في أوكرانيا، وذلك لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، وشدّدت على ضرورة أنّ تستخلص إسرائيل الاستنتاجات اللازمة من الحرب في أوروبا.
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ووفقاً للصحيفة الإسرائيليّة، "يعمل الروس باستمرار على أسلوب رد نظام الدفاع الجوي الأوكراني ونقاط ضعفه، ويقومون تدريجياً بزيادة حجم الضربات على الأهداف المُحددة. وأصبح من الواضح أنّ "حزب الله" يستخدم طريقة مماثلة في العمليات ضدّ الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية"، وأشارت إلى أنّ "روسيا وإيران و"حزب الله" يتقاسمان التقنيات المتقدمة والمعرفة التكتيكية التي تم اكتسابها من الحرب في أوكرانيا، على أن يتم تطبيق الرؤى القتالية في ساحاتهم". 

وأشارت "معاريف" إلى أنّ "الروس استخدموا في الهجوم على أوكرانيا طائرات مسيّرة انتحارية من مختلف الأنواع، وصواريخ أرض - أرض دقيقة، وصواريخ جو - أرض، وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وقنابل ذكية يتم إطلاقها من المقاتلات والقاذفات الروسية"، وأوضحت أنّه "من بين تلك المجموعة المتنوعة من الأسلحة، حققت الطائرات المسيّرة أعلى نسبة من النجاح في القتال في أوكرانيا، نظراً إلى تمتعها  بقدرة عالية على المناورة، ولديها قدرات تجعل من الصعب على الرادار كشفها".

وأضافت أنّ "الروس حالياً يتصدرون هذا النوع من الحروب، عن طريق جبهة قتالية يتم تصويرها باستمرار بواسطة الطائرات من دون طيار، بحيث تصبح كل حركة القوات مرئية، وبهذه الطريقة، يمكن مهاجمة أيّ تهديد واضح على الفور". (الإمارات 24)
 
 
 



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