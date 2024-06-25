إلى أهالي صيدا... هذا ما سيفعله الجيش بعد قليل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش سيقوم بعد قليل، بتفجير صاروخ من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في صيدا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الصاروخ لم ينفجر قبل يومين، عندما أطلقته طائرة إسرائيليّة.