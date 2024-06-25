شخصيّة عسكريّة إسرائيليّة بارزة تُحذّر من المُواجهة مع "حزب الله": الحرب تعني دمار الهيكل الثالث

حذر اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك، من الحرب المقبلة مع "حزب الله".



وقال بريك خلال محادثات مع نشطاء حزب "الليكود" الإسرائيليّ: "الحرب في الشمال، تعني دمار الهيكل الثالث".