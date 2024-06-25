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لبنان

برّي أوصل رسالة من "الحزب" إلى هوكشتاين... ماذا تضمّنت؟

Lebanon 24
25-06-2024 | 12:54
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أفادت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه برّي للـ"أم تي في"، أنّ رئيس البرلمان سُئِل في دردشة مع "روسيا اليوم"، أنّه قيل إنّ الموفد الأميركيّ الخاصّ آموس هوكشتاين طلب تراجع "حزب الله" 8 كلم، فأجابهم "إيه ويتراجعوا الإسرائيلية 8 كلم كمان".
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وأضافت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ "برّي كان مستمعاً خلال اللقاء مع هوكشتاين، ولم يدخل في تفاصيل وإجابات على طروحات الأخير، واكتفى بتدوين الملاحظات على ورقة".
 
 
وأشارت المعلومات إلى أنّ برّي أوصل رسالة "حزب الله" لهوكشتاين الذي عاد إلى إسرائيل ليقول للمسؤولين هناك إنّ "الموقف لم يتبدّل، وإنّ وقف حرب غزة أساس للتفاوض".
 
 
 
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