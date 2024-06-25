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لبنان

صباح اليوم.. هذا ما شهدته شوارع طرابلس

Lebanon 24
25-06-2024 | 12:58
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أزالت بلدية طرابلس المخالفات والتعديات في شارع 32 الضم والفرز، بتوجيه من رئيس البلدية الدكتور رياض يمق وبمؤازرة القوى الأمنية من درك وجيش، وذلك استنادا الى قانون البلديات ورغبة أهالي طرابلس بإزالة المخالفات، لاسيما وان المدينة تشهد يوميا فاعليات متنوعة في إطار طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024. 
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ومنذ الصباح، قامت اللجنة المكلفة جرد وازالة التعديات على الارصفة والاملاك العامة المكونة من موظفين ومهندسين بمؤازرة من الشرطة البلدية وفصيلة باب الرمل ومكتب مخابرات طرابلس، بانذار وجرد كافة المخالفات على طول شارع عشير الداية 32 الضم والفرز وشملت المؤسسات والمحال والمعارض المتواجدة فيه، حيث سطرت محاضر ضبط وانذارات للمخالفين وأزالت العوائق عن الطرقات والمحال، وقامت بالتدقيق في التزام المطاعم والمؤسسات بالانظمة والقوانين العامة، لا سيما العمالة الاجنبية والتدقيق في إجازات العمل.
 
كما تم اجراء كشوفات صحية على المطاعم والمقاهي بشكل موازي حيث اعطي المخالفين المهلة القانونية لتسوية أوضاعهم.
 
وفي السياق، أكد يمق ان "الحملة انطلقت من الضم والفرز وستشمل مختلف المناطق والاسواق والاحياء"، داعياً "كل المخالفين والمعتدين على الأملاك الخاصة او العامة الى إزالتها قبل وصول الحملة اليهم ومصادرتها".
 
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