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لبنان

وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق دورات تدريبية.. هذه أبرزها

Lebanon 24
25-06-2024 | 13:06
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان اليوم، اطلاق سلسلة دورات تدريبية بالتعاون مع جمعية "خادمي الغد" والمعهد الاوروبي للتنمية.

واوضحت في بيانها، ان "هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار تمكين الشباب والشابات في جميع المناطق اللبنانية ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل"، وأبرزها:
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- دورة كهرباء في مركز الخدمات الانمائية في برج البراجنة.
- دورة كمبيوتر في مركز الخدمات الانمائية في جزين.
- دورة رعاية الاطفال في مركز الخدمات الانمائية في جونية.
 
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