خلال عودتهم الى منازلهم.. هذا ما حصل مع متعهدين يعملون مع "اليونيفيل"

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أعلنت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس ارديل أنه "في وقت سابق من هذا اليوم، أصيب ثلاثة متعهدين يعملون مع اليونيفيل أثناء عودتهم إلى منازلهم من مقرنا في القطاع الغربي في بلدة شمع، بإطلاق نار على سيارتهم. ولحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات خطيرة".وقالت أرديل لـ"الوطنية للإعلام": "نكرر إدانتنا لأي هجوم على المدنيين، أو أي عمل يعرض حياة المدنيين للخطر. ويشمل ذلك سكان المنطقة، الذين ما زالوا يقيمون في قراهم ويقدمون الخدمات الأساسية لدعم حفظة السلام في عملهم".