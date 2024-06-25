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لبنان
جملة واحدة... إليكم ما قاله نتنياهو من على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
25-06-2024
|
14:34
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زار رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو اليوم، الحدود الشمالية، في جولة تفقديّة.
وأفادت "سكاي نيوز" في هذا السياق، أنّ نتنياهو قال من على الحدود مع لبنان "سنُحقّق كل أهدافنا حتّى النصر".
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