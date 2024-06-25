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لبنان

بوحبيب التقى بيربوك: قلق ألماني وتحذير من خطر الوصول إلى طريق مسدود

Lebanon 24
25-06-2024 | 14:41
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إلتقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك.
 
 
 
خلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وتم التشديد على أهمية بذل كل الجهود اللازمة لمنع التصعيد وتوسع رقعة الحرب.
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وقد أعربت بيربوك عن "قلق ألمانيا من التوتر الراهن في المنطقة وحذّرت من خطر الوصول إلى طريق مسدود، وبخاصة في حال رفض الأطراف لوقف اطلاق النار". 

بدوره، اغتنم بو حبيب اللقاء للتأكيد على أن "لبنان يسعى دائمًا إلى الحلول السلمية، وبخاصة في ظل التحديات التي يواجهها حاليًا"، داعيًا إلى "حشد الدعم الدولي للبنان وضرورة تعزيز قواته المسلحة".
 
وقد ربطت الوزيرة الألمانية إنجاز الإصلاحات المتفق عليها بين لبنان وصندوق النقد الدولي بتسهيل عملية تأمين الدعم الدولي له، مسلطةً الضوء على الوضعين الاقتصادي والسياسي الدقيقين التي تمر به الدول الأوروبية في الوقت الراهن.
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