Advertisement

لبنان

بعد انتهاء "القتال العنيف" في غزة.. صحيفة أميركيّة: إسرائيل ستكون في وضع أفضل لغزو لبنان

Lebanon 24
25-06-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1215896-638549495673774478.jpg
Doc-P-1215896-638549495673774478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مقالاً استعرضت فيه سيناريوهات المرحلة المقبلة من العدوان على غزة.
 
وأشارت إلى أنّه "بمجرد انتهاء الحملة الإسرائيلية في رفح في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يركز الجيش الإسرائيليّ على عمليات إنقاذ الرهائن في كافة أنحاء قطاع غزة".
Advertisement

ويقول المسؤولون العسكريون الإسرائيليّون، إنهم سيواصلون المداهمة لفترة وجيزة للأحياء التي استولوا عليها خلال المراحل السابقة من الحرب، لمنع مقاتلي حماس من استعادة الكثير من قوتهم في تلك المناطق.
ومن خلال الانسحاب من قسم كبير من غزة دون التنازل عن السلطة لقيادة فلسطينية بديلة، قد تسمح إسرائيل لقادة حماس بالاحتفاظ بهيمنتهم على القطاع المدمر، على الأقل في الوقت الحالي.

وبحسب المقال، فمن الممكن أن يتمكن الجيش الإسرائيلي، إذا داهم غزة بانتظام، من منع حماس من العودة إلى قوتها السابقة، لكن ذلك من شأنه أن يطيل أمد فراغ السلطة الذي تتنافس فيه العشائر والعصابات الكبيرة مع حماس على النفوذ. ومن شأن هذا الفراغ أن يزيد من صعوبة إعادة بناء غزة وتوزيع المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين.

ومن المتوقع أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على حدود غزة مع مصر لردع تهريب الأسلحة إلى هناك. ومن المتوقع أيضا أن تستمر في احتلال قطاع من الأراضي يفصل بين شمال غزة وجنوبها، مما يمنع حرية الحركة بين المنطقتين.

ومن خلال نقل المزيد من القوات إلى حدودها الشمالية، سيكون الجيش الإسرائيلي في وضع أفضل لغزو لبنان حتى يتمكن من إجبار مقاتلي "حزب الله" على الابتعاد عن الأراضي الإسرائيلية، بحسب الصحيفة الأميركيّة.

وتابعت أنّ "حشد القوات الإسرائيليّة هناك، يُمكن أن يؤدي إلى مزيد من الهجمات الصاروخية من جانب "حزب الله"، مما يزيد من احتمال حدوث خطأ في الحسابات يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة". 

وتقول الصحيفة: "من خلال الإعلان عن الانسحاب من غزة، قلل نتنياهو من أحد مصادر الاحتكاك مع الرئيس الأميركي جو بايدن، لكنه أبقى على مصادر أخرى".

وكان بايدن انتقد سلوك إسرائيل في الحرب، حتى مع استمرار إدارته في تمويلها وتزويدها بالأسلحة.
 
وتُشير الصحيفة إلى أنّ "حربا أقل تدميرا في غزة ستقلل من الخلافات مع واشنطن حول الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية". (عربي 21)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:52 | 2024-06-25
16:19 | 2024-06-25
16:02 | 2024-06-25
16:00 | 2024-06-25
15:47 | 2024-06-25
15:45 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24