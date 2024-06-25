عن غزو لبنان... أميركا نقلت رسالة تحذير إلى "الحزب"

قال مسؤولون أميركيّون "حذرنا "حزب الله" أنّ واشنطن لن تستطيع منع إسرائيل من غزو لبنان إذا واصل هجومه".

وأضاف المسؤولون الأميركيّون لصحيفة "فايننشال تايمز"، أنّ "حزب الله" وإسرائيل أبلغا الولايات المتحدة أنّهما لا يُريدان حربا شاملة".