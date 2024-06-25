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لبنان

بالصور... حريق داخل شقة سكنيّة في الأشرفية

Lebanon 24
25-06-2024 | 15:42
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أخمد عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم، حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الرابعة من مبنى سكني في الأشرفية - بيروت.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
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