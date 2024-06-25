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لبنان

جرحى على طريق عام رياق... حادث سير مروّع وقع بين سيارتين

Lebanon 24
25-06-2024 | 15:45
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وقوع حادث سير على طريق عام رياق بين سيارتين.
 
 
وأشارت إلى سقوط 5 جرحى.
 
 
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حادث سير

رياق

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