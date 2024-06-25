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لبنان

إطلاق نار كثيف على أوتوستراد البالما... ما الذي جرى هناك مساء اليوم؟

Lebanon 24
25-06-2024 | 16:19
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سُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف على أوتوستراد البالما.
 
 
وبحسب المعلومات، تبيّن أنّه تمّ إطلاق النار خلال مرور موكب زفاف.
 
 
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