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تسعى إسرائيل للحصول على خدمات "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لاستخدامها في حالة نشوب حرب شاملة محتملة مع لبنان، وفق ما ذكره تقرير إسرائيلي.وبحسب التقرير، تسعى كل من وزارتي المالية والاتصالات إلى استخدام 5000 قمر صناعي منخفض المدار من ستارلينك لضمان تدفق مستقر للبيانات والمعلومات للسلطات الحكومية في أثناء حالات الطوارئ، وفق ما ذكرته صحيفة كالكاليست المالية اليومية.وكان شلومي قرعي وزير الاتصالات قد منح الإذن لشركة ستارلينك في شباط الماضي بالعمل في إسرائيل وقطاع غزة.وشركة ستارلينك تابعة لـ"سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك. وربما تتطلع إسرائيل للاستفادة من خدماتها للحفاظ على الاتصال بالإنترنت الذي قد يتوقف مع انقطاع الكهرباء في إسرائيل إذا اندلعت الحرب.يأتي هذا فيما تتصاعد حدة المواجهات والاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وربما تؤدي الحرب الشاملة بين إلى هجمات صاروخية على شبكة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها من مرافق البنية التحتية ما يؤدي إلى تعطل الكهرباء. (العربية)