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لبنان

بالصورة: اصطدام شاحنة بسقف نفق المطار

Lebanon 24
26-06-2024 | 00:55
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أفادت غرفة التحكم المروري عن اصطدام شاحنة بسقف نفق المطار باتجاه خلدة.
 
وأشارت الى أن دراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة.
 
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