Advertisement

لبنان

زيارة وزيرة خارجية المانيا: لا تهديدات ولا تطمينات واستعداد للمساهمة في وقف التصعيد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-06-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1215986-638549860415411859.jpg
Doc-P-1215986-638549860415411859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكلت زيارة وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك للبنان محطة بارزة في سياق الجهود الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان وغزة.
وبدا لافتا، بحسب اوساط معنية، أن الوزيرة الالمانية التي زارت اسرائيل قبل مجيئها الى لبنان، لم تنقل اي تهديدات او تطمينات، ولم تحمل معها أي اقتراح او مشروع الماني او اوروبي او اي موقف جدید بل كررت ما سبق واعلنته سابقاً وما يقوله جميع الموفدين والمسؤولين الدوليين في الخارج، حول ضرورة تلافي الحرب بين لبنان وإسرائيل وخفض مستوى التوتر وأبدت رغبة بلادها في تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الصدد".
Advertisement
وأوضحت الأوساط "ان بيربوك تستجمع في جولتها على دول المنطقة كل المعطيات الممكنة للتوصل إلى حلول للتوتر".
واشارت الاوساط "الى ان لهجة التصعيد تراجعت نسبياً خلال الأيام الماضية، حتى لدى المسؤولين الإسرائيليين خصوصاً ان المسؤولين الأميركيين الكبار من الرئيس الاميركي بايدن الى وزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع اوستن يركزون في لقاءاتهم مع قادة إسرائيل على تلافي الحرب واعتماد الديبلوماسية".
في المقابل، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد "أن المدخل الأساسي لعودة الهدوء الى جنوب لبنان يتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، وتطبيق القرار الدولي 1701 كاملاً".
وشدّد على "أن لبنان يثمن المشاركة الألمانية الفاعلة في عداد قوات اليونيفيل والتعاون المستمر بينها وبين الجيش والعمل الإنمائي الذي تقوم به وحدات اليونيفيل في عدد من المناطق الجنوبية". كذلك شدد  على "ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وإعلان وقف اطلاق النار بشكل شامل والعودة الى حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، ودعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات ملموسة من اجل التوصل الى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط. كما نتمنى الاستمرار في تمويل وكالة الأونروا ودعمها".
ومن المقرر ان يجتمع الرئيس ميقاتي اليوم مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وسيلي الاجتماع لقاء صحافي مشترك بينهما، وكذلك سيلتقي بارولين ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري.
كذلك سيلتقي رئيس الحكومة الأمين العام المساعد الجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والذي وصل الى لبنان امس في مهمة ليومين بتكليف شخصي من الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط لتقصي المواقف اللبنانية من التطورات المستجدة على اكثر من مستوى داخلي وإقليمي وسياسي وأمني، بحسب ما كشفت مصادر ديبلوماسية عربية.
 وبحسب المصادر "فان زكي سيبدأ اليوم جولته على المسؤولين وفي مقدمهم رئيسا مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي قبل ان يجول على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية المعنية بالاستحقاق الرئاسي، علما انه كان زار لبنان في مهمة مماثلة قبل حصول عملية "طوفان الأقصى"، من دون ان يصدر عن الجامعة اي موقف او مبادرة محدّدة".
وسيرفع زكي تقريره إلى الامانة العامة للجامعة العربية في نهاية جولته غداً الخميس.





المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-06-26
03:04 | 2024-06-26
03:00 | 2024-06-26
03:00 | 2024-06-26
02:45 | 2024-06-26
02:38 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24